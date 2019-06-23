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РИА Новости

Эрдоган проголосовал на повторных выборах мэра Стамбула

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, проголосовавший на повторных выборах мэра Стамбула, выразил сожаление в связи с тем, что голосование пришлось проводить во второй раз.
Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле в воскресенье. Основная борьба, как и на предыдущих выборах 31 марта, итоги которых были отменены ЦИК, развернется между кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайшим соратником Эрдогана Бинали Йылдырымом и кандидатом от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экремом Имамоглу.
"Конечно, этого не должно было произойти. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что ЦИК принял решение о перевыборах. Думаю, что стамбульцы примут самое правильное решение для их будущего. Явка обещает быть высокой, я сам убедился, что движение на дорогах плотное", - сказал Эрдоган журналистам на избирательном участке в стамбульском районе Ускюдар, где он проголосовал.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.
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