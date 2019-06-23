Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T12:25Z
https://ria.ru/20190623/1555828655.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/74/1499317431_0:5:1037:588_1036x0_80_0_0_a3acd45c764230e0fac93574d8e3c0a9.jpg
РИА Новости

Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери

Вчера, 12:25
31439
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГульнара Каримова
Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дочь Гульнары Каримовой, приговоренной в Узбекистане к десяти годам тюрьмы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, разместила на своей странице в Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству.
Иман Каримова разместила сообщение в воскресенье со ссылкой на аккаунт @gulnarakarimovaupdates. В настоящий момент этот аккаунт недоступен.
Гульнара Каримова
6 марта, 01:42
Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
"Я хочу объявить для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов", — говорится в размещенном сообщении.
В нем также сообщается о начале сотрудничества с правоохранительными органами.
В настоящий момент РИА Новости не располагает комментариями официальных лиц Узбекистана по поводу размещенной информации.
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана заявляла, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.
Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.
457144516
Обсудить 4
Гульнара КаримоваУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
РИА
Новости
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Лента
новостей
Гульнара Каримова
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
В Приамурье во время отпуска погиб начальник пункта полиции
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
Названы самые популярные морские курорты России для отдыха в июле и августе
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
В тбилисских кинотеатрах приостановили показ фильмов на русском языке
Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ
Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния