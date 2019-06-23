Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дочь Гульнары Каримовой, приговоренной в Узбекистане к десяти годам тюрьмы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, разместила на своей странице в Дочь Гульнары Каримовой, приговоренной в Узбекистане к десяти годам тюрьмы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, разместила на своей странице в Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству.

Иман Каримова разместила сообщение в воскресенье со ссылкой на аккаунт @gulnarakarimovaupdates. В настоящий момент этот аккаунт недоступен.

"Я хочу объявить для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов", — говорится в размещенном сообщении.

В нем также сообщается о начале сотрудничества с правоохранительными органами.

В настоящий момент РИА Новости не располагает комментариями официальных лиц Узбекистана по поводу размещенной информации.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана заявляла, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.