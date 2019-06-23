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РИА Новости

В Киеве завершился "Марш равенства"

Вчера, 11:34
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КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ завершился в Киеве, передает агентство "Укринформ".
"Сейчас участники акции пришли к станции метро "Театральная", и сейчас эту станцию открыли для эвакуации представителей ЛГБТ-сообщества, которые принимали участие в марше", - говорится в сообщении.
Агентство УНН со ссылкой на полицию сообщает, что, предварительно, пострадавших во время марша нет.
Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала не допустить столкновений во время этого мероприятия. Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщал в воскресенье, противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты, полиция задержала 9 человек.
Как сообщил телеканал Громадське ТВ (Общественное ТВ), в "Марше" приняли участие более 30 военных.
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