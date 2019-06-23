В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"

КИЕВ/МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).

"Марш равенства" проходит в Киеве. Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала не допустить столкновений во время этого мероприятия. Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщал в воскресенье, противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты, полиция задержала 9 человек.

Несколько человек накинулись на участников марша и попытались из их рук плакат. Полицейские оперативно вмешались в стычку и вывели их из колонны марша. Колону участников марша охраняют правоохранители, через которых пытаются прорваться противники марша.

Как сообщает агентство УНН, полиция задержала одного из противников "Марша равенства", который попытался напасть на участников мероприятия.