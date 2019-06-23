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РИА Новости

В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ/МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
"Марш равенства" проходит в Киеве. Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала не допустить столкновений во время этого мероприятия. Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщал в воскресенье, противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты, полиция задержала 9 человек.
Несколько человек накинулись на участников марша и попытались из их рук плакат. Полицейские оперативно вмешались в стычку и вывели их из колонны марша. Колону участников марша охраняют правоохранители, через которых пытаются прорваться противники марша.
Как сообщает агентство УНН, полиция задержала одного из противников "Марша равенства", который попытался напасть на участников мероприятия.
Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Вчера, 09:51
Администрация Зеленского прокомментировала ситуацию с "Маршем равенства"
"Только начался "Марш равенства", как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Сейчас нападавшего задержали. Колонна активистов пока движется по улицам города. В колоннах марша идет около двух тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Популярные комментарии
Слава Богу что у нас эти извращенцы по улицам не маршируют!!!!
23 июня, 10:41
Арсений Понфиленко
103000111
Их лечить надо и изолировать от общества!
23 июня, 10:43
Стас Титов
77311111
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