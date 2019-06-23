Жители Гонконга рассказали, что думают о массовых протестах

ГОНКОНГ, 23 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Участники беспрецедентных массовых протестов, которые сотрясали Гонконг последние две недели, добились от правительства не только бессрочной приостановки пересмотра закона об экстрадиции, но и вынудили главу администрации Кэрри Лэм принести публичные извинения перед общественностью.

Однако произошедшие во время протестов столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, вызвали возмущение протестующих, которые направили свой гнев уже против полиции, взяв на 15 часов в осаду здание главного управления полиции Гонконга с сотрудниками внутри. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более 1 миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных.

Последние действия демонстрантов, которые изрисовали стены здания полиции, бросали сырые яйца, слепили полицейских лазером, заблокировали выход и мешали оказанию медицинской помощи сотрудникам и экстренным выездам, вызвала неоднозначную реакцию у населения.

Корреспондент РИА Новости выяснила у участников протестов, студентов и местных жителей, что побудило их выйти на демонстрации и что они думают о произошедших событиях.

Насилию нет

Одни из самых масштабных протестов прошли на территории главного административного комплекса Гонконга, когда сотни тысяч людей заблокировали работу правительственных учреждений. Сейчас об этом напоминают сотни и тысячи листовок и плакатов, которыми заклеены бетонные стены рядом. Сюда по-прежнему приходит молодежь и оставляет свои послания.

22-летняя студентка Рейчел, которая принимала участие в протестах, считает, что полиция превысила необходимую оборону.

"Мы просто заняли улицы, сидели и кричали слоганы. Я думаю, что все началось из-за полиции, которая применила слезоточивый газ. Из-за этого некоторые протестующие начали использовать так называемое "оружие" - зонты и бутылки с водой, атакуя полицейских. Но полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Это два совершенно разных уровня применения силы", - сказала она в беседе с РИА Новости.

Тем временем 52-летний житель Гонконга Хаккин Чхой, который пришел к зданию штаб-квартиры полиции в солидарности с сотрудниками правоохранительных органов, считает, что демонстранты могут высказывать свое мнение, но не имеют права нападать на полицейских.

"Я пришел сюда, чтобы выразить поддержку полиции Гонконга. Последние несколько недель часть населения высказывает разные взгляды против правительства, некоторые это делают очень мирно, но мы видели, что некоторые используют силу и атакуют полицию. Они приходят с баррикадами, атакуют полицейских. Мы, жители Гонконга, - очень мирные. Мы можем принять различные точки зрения, но не силу и действия против закона", - сказал он РИА Новости.

По его словам, это "уже не протестующие, а участники массовых беспорядков".

"Вы видите, сколько офицеров полиции сейчас находятся в полиции, они ранены. Вы можете выражать свое мнение, но не прибегать к насилию", - добавил он.

Полиция Гонконга, которая не стала разгонять толпу, осудила действия демонстрантов, которые 21 июня осадили здание ее центрального управления, назвав их "незаконными и иррациональными".

Протестная молодежь

Одним из главных явлений этих протестов стало то, что в них в основном принимает участие молодежь. Студенты и даже школьники по-прежнему приходят к своеобразной "стене протеста" у здания правительства и оставляют свои послания на листочках и плакатах.

Студентка Натали говорит, что принимает участие в протестах, потому что считает важным, чтобы правительство прислушивалось к мнению населения.

"Я думаю, что правительство приняло очень жесткую позицию, заявив, что не желает отзывать рассмотрение этого законопроекта. Поэтому мы должны выйти и сказать то, что мы хотим, даже если правительство не хочет слушать, но по меньшей мере мы должны высказать свое мнение", - сказала она в разговоре РИА Новости.

Среди студентов, которые оставляли надписи, оказался и 15-летний школьник Чжэн Маньтхо, который пришел, чтобы выразить "поддержку протестующим и внести свой вклад".

"Родители против, они считают, что это очень опасно… Я думаю, что лучше всего пойти на сидячие демонстрации, я сегодня пришел сюда оставить им ободряющее сообщение… Нет, мои одноклассники не ходят, они не думаю, что это хорошая идея. Но я считаю, что раз так много студентов вышли на улицы, чтобы защитить наше будущее, значит, и нам тоже нужно идти", - сказал он.

Местный житель Лян Мань, который с начала июня каждый день выходит на протест у здания правительства, говорит, что сейчас молодежь в Гонконге лучше старшего поколения понимает, чего она хочет.

"Они должны строить будущее Гонконга, но все эти поправки не оставляют надежды на будущее для молодежи, поэтому они выходят, чтобы выразить свое мнение. Вы знаете, жители Гонконга на самом деле очень добросердечные и законопослушные, но полиция теперь начала стрелять…", - сказал он РИА Новости.

По его словам, он не ходит на работу, потому что считает протест против поправки к законопроекту важнее работы.

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда уже около 2 миллионов человек вышли на протесты.