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РИА Новости

Против Карлоса Гона могут выдвинуть новые обвинения, пишут СМИ

Вчера, 07:34
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Токийская прокуратура может выдвинуть новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону по подозрению в присвоении средств из так называемого "президентского фонда" компании Renault на общую сумму около 2,85 миллиона евро, пишет газета "Асахи".
По данным издания, с 2017 года из "президентского фонда" Renault на счет дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане были переведены 730 миллионов иен (около 5,7 миллиона евро) в качестве бонуса, не указанного в первоначальном соглашении. Затем половина из этой суммы, или 350 миллионов иен (2,85 миллиона долларов или 3,26 миллиона долларов) была переведена ливанской компании GFI, которая, как предполагается, фактически принадлежит Карлосу Гону.
Газета отмечает, что высшее руководство Nissan могло использовать "президентский фонд" Renault по своему усмотрению.
Расследование транзакций на компанию SBA в Омане было начато поле того, как в апреле этого года Гон был вновь арестован по обвинению в причинении убытков компании Nissan в размере 5 миллионов долларов. Гона подозревают в том, что с 2012 года он регулярно через отделение Nissan на Ближнем Востоке переводил на счет дилерской компании SBA крупные суммы из резервного фонда главы автоконцерна в качестве меры стимулирования продаж. Общая сумма выплат, по предварительным данным, составляет около 3,5 миллиарда иен (около 31,5 миллиона долларов). Дилерскую компанию возглавляет друг Гона Сухаил Бахаван. В 2009 году он одолжил Гону сумму в размере 3 миллиардов иен (около 27 миллионов долларов). Гон утверждает, что полностью вернул долг, однако у прокуроров возникло подозрение, что долг был возвращен из средств автоконцерна под видом вознаграждения дилера.
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Кроме того, стало известно, что в 2015 году близкий к Гону один из руководителей Suhail Bahwan Automobiles (SBA) создал в Ливане инвестиционную компанию GFI, на счет которой перевел со своего личного счета несколько миллионов долларов. Около 9 миллионов из них были переведены на счет компании, которой управляет жена Гона, и потрачены на покупку яхты общей стоимостью около 15 миллионов долларов. У прокуроров есть также подозрения, что одному из дилеров в Ливане так же и по той же схеме, что дилеру в Омане, были переведены средства из резервного фонда президента компании Nissan на сумму 1,7 миллиарда иен (15 миллионов долларов) под видом вознаграждения.
Карлос Гон был впервые арестован 19 ноября прошлого года по подозрению в сокрытии доходов альянса Renault-Nissan, который был юридически оформлен через две "дочки" - Renault-Nissan B.V. (RNBV) и Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV). Ранее в июне французские власти заявили о намерении обратиться в суд в связи с результатами аудита совместного предприятия Renault-Nissan B.V. (RNBV), выявившими подозрительные расходы Карлоса Гона на сумму в 11 миллионов евро.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
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Карлос ГонRenault Nissan (альянс)ЯпонияВ мире
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