В Петербурге локализовали пожар в здании на площади в тысячу "квадратов"

Ранее сообщалось, что 23 июня в 03:57 поступила информация о возгорании по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8. По данным МЧС, в трехэтажном здании разгорелся пожар на площади почти в тысячу квадратных метров. В 04:12 пожару был присвоен повышенный номер — № 2.