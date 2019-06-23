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РИА Новости

В Петербурге локализовали пожар в здании на площади в тысячу "квадратов"

Вчера, 05:48
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© Фото : ГУМЧС России по Санкт-ПетербургуПожар в Невском районе Санкт-Петербурга. 23 июня 2019
Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга. 23 июня 2019
© Фото : ГУМЧС России по Санкт-Петербургу
Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга. 23 июня 2019
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар в трехэтажном здании Невского района Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что 23 июня в 03:57 поступила информация о возгорании по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8. По данным МЧС, в трехэтажном здании разгорелся пожар на площади почти в тысячу квадратных метров. В 04:12 пожару был присвоен повышенный номер — № 2.
"В 05:13 локализация пожара, отказ повышенному № 2, работают по № 1-бис", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 74 человека личного состава.
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