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РИА Новости

Малышева назвала лучшую диету

Вчера, 05:48
91712
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лучшая диета в мире — средиземноморская, заявила телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.
По ее словам, еда — это своего рода наркотик, с которым трудно бороться, а физическая активность якобы не особо помогает в похудении.
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"Бороться с наркотической зависимостью трудно — ничего не скажешь. К сожалению, физкультура, к которой все медики относятся с колоссальным уважением, не дает возможности похудеть, потому что люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 — от физкультуры", — пояснила Малышева.
Телеведущая добавила, что в одном исследовании, в котором проанализировали 41 диету, по показателям скорости похудения, долговременности сохранения результата, влиянию на здоровье и сбалансированности и наличию питательных веществ первое место заняла средиземноморская диета.
"Она считается лучшей диетой мира. Обычно красное вино выдают за средиземноморскую диету — забыли вино. Средиземноморская диета — это 1200 граммов зелени в день — ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1200 граммов зелени сможете — сами ничего не захотите", — заключила она.
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Телеведущая уточнила, что, помимо зелени, в диету входят бобовые, цельнозерновые крупы, рыба, морепродукты и оливковое масло. Красное мясо, по ее словам, не запрещено, но ограничено.
На вопрос ведущего программы Максима Галкина "что будет с перистальтикой после этого" Малышева "поклялась", что все будет в порядке.
Она также добавила, что в упомянутом ею исследовании все последние места заняли белковые и безуглеводные диеты, а на 41-м месте оказалась диета Дюкана. Малышева объяснила это тем, что, несмотря на быстро достигаемый результат, эти диеты не позволяют удержать вес.
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Елена МалышеваОбщество
Популярные комментарии
То есть она предлагает на луга пастись выходить.там где травка посочнее. Дешево и сердито.
23 июня, 06:13
kordon365
6131005
А что нормально, взял косу и на луга, скирду накосил и ешь! Пока сезон можно и на зиму пару скирд заделать!!! Мы сенцо, а они мяско!!!
23 июня, 06:43
Alex Ander
1350007
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