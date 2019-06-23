Малышева назвала лучшую диету

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лучшая диета в мире — средиземноморская, заявила телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева в программе "Сегодня вечером" на Лучшая диета в мире — средиземноморская, заявила телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева в программе "Сегодня вечером" на Первом канале

По ее словам, еда — это своего рода наркотик, с которым трудно бороться, а физическая активность якобы не особо помогает в похудении.

"Бороться с наркотической зависимостью трудно — ничего не скажешь. К сожалению, физкультура, к которой все медики относятся с колоссальным уважением, не дает возможности похудеть, потому что люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 — от физкультуры", — пояснила Малышева.

Телеведущая добавила, что в одном исследовании, в котором проанализировали 41 диету, по показателям скорости похудения, долговременности сохранения результата, влиянию на здоровье и сбалансированности и наличию питательных веществ первое место заняла средиземноморская диета.

"Она считается лучшей диетой мира. Обычно красное вино выдают за средиземноморскую диету — забыли вино. Средиземноморская диета — это 1200 граммов зелени в день — ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1200 граммов зелени сможете — сами ничего не захотите", — заключила она.

Телеведущая уточнила, что, помимо зелени, в диету входят бобовые, цельнозерновые крупы, рыба, морепродукты и оливковое масло. Красное мясо, по ее словам, не запрещено, но ограничено.

На вопрос ведущего программы Максима Галкина "что будет с перистальтикой после этого" Малышева "поклялась", что все будет в порядке.