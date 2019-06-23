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РИА Новости

МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию

Вчера, 05:36
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"По приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите "большой двадцатки", - говорится в распространенном заявлении дипломата.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
18 июня, 17:41
Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20
МИД КНР пока не раскрывает деятелей о двусторонних встречах китайского лидера на полях G20, тем не менее, уже согласована его встреча с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны надеются обсудить торговое соглашение.
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Си ЦзиньпинБольшая двадцаткаМИД КНРКитайЯпонияВ мире
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