В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Трехэтажное здание горит на площади одна тысяча квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУ МЧС.
По данным ведомства, 23 июня в 03.57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8.
"В трехэтажном здании происходит горение на площади одна тысяча квадратных метров. В 04.12 пожару присвоен повышенный номер №2", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 74 человека личного состава.
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