В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль и поехал по узкой улице. По дороге он врезался в несколько других машин и сбил около 20 человек, которые находились у него на пути.