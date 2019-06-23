Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", — сказала Зурабишвили в интервью Euronews .

В пятницу президент России Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная мера, которая призвана обеспечить безопасность российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше — самостоятельных.

Ситуация в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.

В ходе акций протеста подверглась нападению съемочная группа телеканала "Россия 24", нападавшие попытались избить корреспондента и оператора. Кроме того, когда спецназ разгонял протестующих у парламента, получил ранение резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly, обеспечивавший прямую трансляцию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.