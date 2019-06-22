МИД требует от Грузии обеспечить безопасность находящихся в стране россиян

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва требует от Тбилиси обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны российских журналистов и граждан России в целом, сообщило министерство иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала " Россия 24 ", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ продолжит внимательно отслеживать развитие событий в Грузии.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.