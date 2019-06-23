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РИА Новости
Культура

Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне

02:47
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© Фото : ROH. PHOTOGRAPH BY CATHERINE ASHMOREПостановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета. Архивное фото
Постановка оперы Модеста Мусоргского Борис Годунов в лондонском Королевском театре оперы и балета. Архивное фото
© Фото : ROH. PHOTOGRAPH BY CATHERINE ASHMORE
ЛОНДОН, 23 июн – РИА Новости, Мария Табак. Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
В 2016 году "Борис Годунов" стал одним из самых ярких событий российско-британского Перекрестного года литературы и языка.
Главную партию в постановке английского режиссера Ричарда Джонса, за основу которой взята оригинальная авторская версия оперы 1869 года, исполняет, как и в 2016 году, валлийский бас-баритон Брин Терфел. Партию дочери Годунова Ксении исполняет певица сопрано из Южной Кореи Хэги Ли, участница молодежной программы Ковент-Гардена. Английский тенор Дэвид Батт Филип выступает в роли Самозванца, канадец Роджер Ханиуэлл — в роли князя Василия Шуйского. Партию думного дьяка Андрея Щелкалова исполняет российский баритон Борис Пинхасович, для которого, как и для Ханиуэлла, данная постановка стала дебютной в Ковент-гардене.
"В кои-то веки эта вершина русской музыки получила соответствующую постановку", - пишет обозреватель Independent Майкл Черч. Он отмечает, что дирижер из Германии Марк Альбрехт заставил музыку звучать "истинно по-русски".
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"С музыкальной точки зрения контраст между правителями и теми, кем правят, создан замечательно, а хор, в том числе детский – действительно звучит по-русски, а духовные песнопения излучают приятную аутентичность", - подчеркивает критик, отмечая, что, по его мнению, с партией Бориса бас-баритон Мэттью Роуз, исполняющий партию Пимена, справился бы лучше, чем Терфел.
Высокую оценку постановке дает и критик театрального обозрения Stage Джордж Холл. По его мнению, Терфел в роли Бориса Годунова великолепен.
"Великолепное в вокальном разнообразии изображение Терфелом мучающегося угрызениями совести правителя – на высочайшем уровне, но весь коллектив артистов – невероятный сверху до низу… Постановка Ричарда Джонса достигает темного сердца зловещего шедевра Мусоргского", - пишет он.
У обозревателя Times Нила Фишера нашлись отдельные теплые слова в адрес Пинхасовича, который "поразительно хорошо", по его мнению, исполнил партию Щелкалова. Постановку Фишер оценивает, как и его коллеги, высоко.
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Публика также приняла "Бориса Годунова" на ура. Зрители в беседе с РИА Новости хвалили, помимо исполнения, оформление постановки. Как и в 2016 году, большое впечатление произвела постоянно повторяющаяся сцена убийства играющего с юлой царевича - настолько реалистичная, что постановка не рекомендуется к просмотру детьми младше 12 лет.
"Огромная юла на занавесе, юла в руках царевича Дмитрия за мгновения до смерти, юла в руках сына Бориса в конце спектакля и постоянное повторение этого образа – это, конечно, очень сильный ход. Это и символ детства, и символ судьбы, и символ неизбежности, и символ Бога, который определяет всю нашу жизнь – все это очень хорошо отражает суть оперы, мне кажется", - поделился своими соображениями один из зрителей Джеймс.
"Вы знаете, я был на "Борисе Годунове" в 2016 году, и скажу честно – мои эмоции сейчас не уступают моим эмоциям тогда. Эта опера заставляет задуматься о многом, очень о многом. Думаю, если ее снова включат в программу и я буду в Лондоне, снова пойду", - отметил зритель по имени Санджей.
Оперу "Борис Годунов" в Ковент-гардене можно будет увидеть до 3 июля.
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КультураБорис Годунов (опера)Модест МусоргскийВеликобританияРоссия
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