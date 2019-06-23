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РИА Новости

В Стамбуле пройдут повторные выборы мэра

00:20
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Повторные выборы мэра состоятся в Стамбуле в воскресенье, их результаты будут иметь принципиально важное значение не только для этого крупнейшего города Турции, но и для всей страны.
Основная борьба, как и на предыдущих выборах 31 марта, итоги которых были отменены ЦИК, развернется между кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайшим соратником президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьером и экс-спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом и кандидатом от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экремом Имамоглу.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений результатов это не принесло.
Кандидат от оппозиции 17 апреля вступил в должность мэра, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов были неподписанными.
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Итоги выборов мэра Стамбула важны в связи с тем, что этот мегаполис имеет ключевое значение для экономики Турции, поскольку замыкает на себя огромные финансовые потоки. Кроме того, результаты выборов имеют принципиальное значение и лично для Эрдогана, чья политическая карьера начиналась в Стамбуле, где он в 90-е годы занимал пост мэра.
Результаты опроса, проведенного 15-16 июня в Стамбуле компанией Konda, показывают преимущество Имамоглу. За него собираются проголосовать 49,0% опрошенных, за Йылдырыма - 40,9%. На выборах ожидается высокая явка избирателей, которая может превысить 90%. Многие жители Стамбула отложили свои отпуска, чтобы принять участие в голосовании, которому они придают большое значение.
Оппозиционная НРП впервые с 1994 года победила на прошедших 31 марта муниципальных выборах в турецкой столице Анкаре, где мэром был избран ее кандидат Мансур Яваш. Ее кандидаты победили также в Измире, Анталье, Адане, Мерсине. Однако в целом на муниципальных выборах в Турции 31 марта победила правящая ПСР, кандидаты которой получили 44,33% голосов против 30,12% у кандидатов НРП.
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
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Процедура выборов мэра Стамбула
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