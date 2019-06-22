В Петербурге пес спас новорожденную девочку

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Джек-рассел по кличке Мачо настойчиво тянул хозяина в ту часть парка, где обычно очень мало людей. В кустах, возле которых остановился пес, хозяин увидел ребенка всего нескольких часов от роду.
Мужчина обратился за помощью к бойцам Росгвардии, которые патрулировали парк. Они вызвали скорую.
Девочку удалось спасти, хотя у нее наблюдалось кислородное голодание. Как заявляют врачи, она полностью здорова. Полиция разыскивает мать новорожденной, ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.