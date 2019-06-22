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РИА Новости

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

Вчера, 22:38
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Джек-рассел по кличке Мачо настойчиво тянул хозяина в ту часть парка, где обычно очень мало людей. В кустах, возле которых остановился пес, хозяин увидел ребенка всего нескольких часов от роду.
Собака. Архивное фото
1 ноября 2015, 18:58
СМИ: собака в Бразилии спасла новорожденного, вытащив его из мусораПредполагается, что собака видела, как мать ребенка отнесла его на помойку, и вытащила его обратно. Хозяйка пса срочно отвезла новорожденного в госпиталь.
Мужчина обратился за помощью к бойцам Росгвардии, которые патрулировали парк. Они вызвали скорую.
Девочку удалось спасти, хотя у нее наблюдалось кислородное голодание. Как заявляют врачи, она полностью здорова. Полиция разыскивает мать новорожденной, ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.
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Санкт-ПетербургОбществоПроисшествия
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