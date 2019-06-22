"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии.
Соловьев отметил, что украинский лидер призывает к миру в то время, как его войска обстреливают Донецк.
Журналист напомнил, что в субботу при обстреле силовиками Горловки пострадал подросток.
"Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра?" — возмутился он в телеграме.
Ранее Владимир Зеленский в честь годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что война не должна стать привычным делом для следующих поколений украинцев. Он призвал помнить тех, кто защищал Украину.