"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии.

Соловьев отметил, что украинский лидер призывает к миру в то время, как его войска обстреливают Донецк.

Журналист напомнил, что в субботу при обстреле силовиками Горловки пострадал подросток.

"Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра?" — возмутился он в телеграме.