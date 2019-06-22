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РИА Новости

"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире

Вчера, 22:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии.
Соловьев отметил, что украинский лидер призывает к миру в то время, как его войска обстреливают Донецк.
Вчера, 20:52
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Журналист напомнил, что в субботу при обстреле силовиками Горловки пострадал подросток.
"Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра?" — возмутился он в телеграме.
Ранее Владимир Зеленский в честь годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что война не должна стать привычным делом для следующих поколений украинцев. Он призвал помнить тех, кто защищал Украину.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они хот выбрали , а нам Ельцин подсунул своего .
22 июня, 23:01
Губернатор о.Борнео
194004165
люди на Украине выбирали лишь бы не Порошенко - и, увы, получили в итоге еще хуже((( замаскированного под "Голобородько" злого клоуна, у которого есть свои комплексы идущие от его прежней профессии((((((((((((((
22 июня, 22:30
Гульназ Асатова
14503406
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