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РИА Новости

В Горловке при обстреле силовиков пострадал ребенок, заявили в ДНР

Вчера, 20:41
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Ребенок ранен в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в субботу и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Бессарабка. Ранена 13-летняя девочка", - написал Приходько в своем канале в Telegram.
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Он уточнил, что ранение ребенок получил в результате обстрела.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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