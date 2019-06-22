В Горловке при обстреле силовиков пострадал ребенок, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Ребенок ранен в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в субботу и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Бессарабка. Ранена 13-летняя девочка", - написал Приходько в своем канале в Telegram.
Он уточнил, что ранение ребенок получил в результате обстрела.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.