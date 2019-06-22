ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Центризбирком Украины отказал Коммунистической партии в регистрации избирательного списка на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.
На Украине с 2015 года по решению суда была запрещена деятельность Компартии, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому запрет не вступил в силу.
"Отказать в регистрации кандидатам в депутаты, включенным в избирательные списки Коммунистической партии Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказали на заседании ЦИК, трансляцию которого вела гражданская сеть "Опора" в Facebook.
Также ЦИК Украины отказал в регистрации официального представителя КПУ в комиссии Евгения Герасименко.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.