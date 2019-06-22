ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Центризбирком Украины отказал Коммунистической партии в регистрации избирательного списка на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

На Украине с 2015 года по решению суда была запрещена деятельность Компартии, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому запрет не вступил в силу.

"Отказать в регистрации кандидатам в депутаты, включенным в избирательные списки Коммунистической партии Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказали на заседании ЦИК, трансляцию которого вела гражданская сеть "Опора" в Facebook

Также ЦИК Украины отказал в регистрации официального представителя КПУ в комиссии Евгения Герасименко.