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РИА Новости

Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бывший президент Украины Виктор Янукович . Архивное фото
КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание 15 июля, соответствующая повестка опубликована в газете "Правительственный курьер".
Ранее Киевский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Януковичу.
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"Киевский апелляционный суд вызывает вас (Виктор Янукович - ред.) в качестве обвиняемого на 11.00 15 июля 2019 года", - сообщается в повестке. Суд планирует рассмотреть жалобу защитников Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева.
Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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