Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание

"Киевский апелляционный суд вызывает вас (Виктор Янукович - ред.) в качестве обвиняемого на 11.00 15 июля 2019 года", - сообщается в повестке. Суд планирует рассмотреть жалобу защитников Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева.

Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.