Встреча в нормандском формате уже могла состояться, считает Медведчук

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что встреча в нормандском формате уже могла бы состояться, но нужна политическая воля.
"Встреча в нормандском формате уже могла бы состояться. Для этого нужна политическая воля Киева, приверженность реализации минских соглашений и выполнение того, что уже было решено в рамках "нормандской четверки", - написал Медведчук на своей странице в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече советников, которые подготовят встречу на уровне глав государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция). Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.