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РИА Новости

Саакашвили призвал сократить Раду

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины должна быть сокращена где-то до 150 депутатов, считает экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
"Мне кажется, что Верховная Рада должна быть сокращена где-то до 150 членов. Однозначно, зачем Украине больше? Большинство этих людей никто не знает", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
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17 июня, 02:04
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По его словам, место в парламенте должны получить молодые политики, антикоррупционеры и люди с хорошей репутацией.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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