Саакашвили призвал сократить Раду

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины должна быть сокращена где-то до 150 депутатов, считает экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Мне кажется, что Верховная Рада должна быть сокращена где-то до 150 членов. Однозначно, зачем Украине больше? Большинство этих людей никто не знает", - сказал Саакашвили в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, место в парламенте должны получить молодые политики, антикоррупционеры и люди с хорошей репутацией.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.