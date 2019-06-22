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РИА Новости

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

Вчера, 18:43
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КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Мужчина бросил гранату РГД-5, поссорившись с прохожим на остановке в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает местная полиция.
Отмечается, что конфликт произошел в пятницу около 23.30.
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"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Пострадавший доставлен в больницу. По факту инцидента внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.
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Днепропетровская областьУкраинаВ мире
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