Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T17:43Z
https://ria.ru/20190622/1555817980.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155492/29/1554922916_0:243:3120:1998_1036x0_80_0_0_057c4d587b60632b20907f84af4c27c9.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана опубликовал карту с маршрутом полета сбитого беспилотника

Вчера, 17:43
4373
© REUTERS / Khalid Al-MousilyМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© REUTERS / Khalid Al-Mousily
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского беспилотника.
Размещенная министром публикация в Twitter содержит детали маршрута беспилотника, координаты его местонахождения в определенный момент времени, координаты беспилотника в момент подаваемых Ираном сигналов с предупреждениями, а также точку, в которой американский беспилотник был сбит иранскими военными в четверг.
"Нет сомнений в том, где (летательное) средство находилось, когда его сбили", - отметил Зариф, подразумевая, что, вопреки заявлениям американской стороны, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана и был сбит на территории Исламской Республики.
Иранские военные днем показали обломки сбитого беспилотника, которые, по их утверждению, были найдены в территориальных водах Ирана.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Вчера, 02:13
Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
7620020
Обсудить 2
Обострение отношений США и ИранаМохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
РИА
Новости
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"
Грузинские активисты призвали соотечественников отменить туры за границу
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Лента
новостей
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Опубликовано видео нападения на съемочную группу России 24 в Тбилиси
Опубликовано видео нападения на съемочную группу "России 24" в Тбилиси
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Архивное фото
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Опубликовано видео пролета российского Су-24 вблизи испанского авианосца
Опубликовано видео пролета "российского Су-24" вблизи испанского авианосца
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Ми-28 показал новую фигуру высшего пилотажа
Россия может принять более жесткие меры против Грузии, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния