Глава МИД Ирана опубликовал карту с маршрутом полета сбитого беспилотника

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского беспилотника.

Размещенная министром публикация в Twitter содержит детали маршрута беспилотника, координаты его местонахождения в определенный момент времени, координаты беспилотника в момент подаваемых Ираном сигналов с предупреждениями, а также точку, в которой американский беспилотник был сбит иранскими военными в четверг.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019

"Нет сомнений в том, где (летательное) средство находилось, когда его сбили", - отметил Зариф, подразумевая, что, вопреки заявлениям американской стороны, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана и был сбит на территории Исламской Республики.

Иранские военные днем показали обломки сбитого беспилотника, которые, по их утверждению, были найдены в территориальных водах Ирана.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".