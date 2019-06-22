Эксперт сравнил подходы Зеленского и Порошенко к внешней политике

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во внешней политике идет по стопам экс-главы страны Петра Порошенко, считает украинский политический эксперт Василий Вакаров.
"Что касается европейского направления и внешней политики Украины на сегодня, то Зеленский ничего нового не делает, он идет по колее Порошенко. Поэтому логично ожидать результаты независимо от того, что у нас сменился президент", - сказал Вакаров в эфире телеканала "112 Украина".
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По его мнению, наиболее перспективный вектор внешней политики Украины - это Китай.
"Экономика Китая растет и будет расти дальше. И Китай, с экономической точки зрения, заинтересован в сотрудничестве с Украиной, но, к сожалению, до сегодня все финансовые вложения, логистика, которая развивается между Китаем и Европейским союзом, проходят мимо Украины. Здесь лидируют РФ, Белоруссия, даже та же самая Венгрия, по которой и движутся товары. А нас обходят. Поэтому я бы хотел изменить акцент. Если бы я был советником президента Зеленского, я бы посоветовал ему сменить этот вектор", - добавил политический эксперт.
Новый президент Украины Владимир Зеленский уже месяц руководит страной, его инаугурация состоялась в Киеве 20 мая.
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