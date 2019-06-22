Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T17:26Z
https://ria.ru/20190622/1555817602.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155292/11/1552921149_0:26:2343:1344_1036x0_80_0_0_eddc33a2c12dd5b9072cfbf261531241.jpg
РИА Новости

Эксперт сравнил подходы Зеленского и Порошенко к внешней политике

Вчера, 17:26
1156
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во внешней политике идет по стопам экс-главы страны Петра Порошенко, считает украинский политический эксперт Василий Вакаров.
"Что касается европейского направления и внешней политики Украины на сегодня, то Зеленский ничего нового не делает, он идет по колее Порошенко. Поэтому логично ожидать результаты независимо от того, что у нас сменился президент", - сказал Вакаров в эфире телеканала "112 Украина".
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 05:50
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
По его мнению, наиболее перспективный вектор внешней политики Украины - это Китай.
"Экономика Китая растет и будет расти дальше. И Китай, с экономической точки зрения, заинтересован в сотрудничестве с Украиной, но, к сожалению, до сегодня все финансовые вложения, логистика, которая развивается между Китаем и Европейским союзом, проходят мимо Украины. Здесь лидируют РФ, Белоруссия, даже та же самая Венгрия, по которой и движутся товары. А нас обходят. Поэтому я бы хотел изменить акцент. Если бы я был советником президента Зеленского, я бы посоветовал ему сменить этот вектор", - добавил политический эксперт.
Новый президент Украины Владимир Зеленский уже месяц руководит страной, его инаугурация состоялась в Киеве 20 мая.
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела. 9 июня 2019
19 июня, 08:00
Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"
6160401
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Лента
новостей
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Администрация Зеленского прокомментировала ситуацию с "Маршем равенства"
Грузинские активисты призвали соотечественников отменить туры за границу
Эксперт прокомментировал запрет на авиасообщение с Грузией
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
МИД Польши поддержал протестующих в Грузии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Приостановка Россией турпотока вредит только Грузии, считает Пушков
Россия может принять более жесткие меры против Грузии, считает эксперт
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния