Эксперт сравнил подходы Зеленского и Порошенко к внешней политике

"Экономика Китая растет и будет расти дальше. И Китай, с экономической точки зрения, заинтересован в сотрудничестве с Украиной, но, к сожалению, до сегодня все финансовые вложения, логистика, которая развивается между Китаем и Европейским союзом, проходят мимо Украины. Здесь лидируют РФ, Белоруссия, даже та же самая Венгрия, по которой и движутся товары. А нас обходят. Поэтому я бы хотел изменить акцент. Если бы я был советником президента Зеленского, я бы посоветовал ему сменить этот вектор", - добавил политический эксперт.