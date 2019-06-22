В Иране пообещали ответить в случае продолжения агрессии со стороны США

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран пополнит "коллекцию американских беспилотников", если Вашингтон продолжит агрессию в отношении Тегерана.
"Мы располагаем коллекцией американских беспилотников, которая является доказательством того, что США нарушили воздушные границы Ирана, и показывает, что они не хотят уважать международное право", - заявил он в интервью агентству IRNA. "Если такая агрессия повторится, мы добавим еще одно американское (военное) изделие в нашу коллекцию", - добавил Хаджизаде.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.