В Иране пообещали ответить в случае продолжения агрессии со стороны США

Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал Видно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.