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РИА Новости
Туризм

В Армении готовы принять большое число российских туристов

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Армения обладает потенциалом, который позволит ей принять большое число туристов из России, заявила в субботу РИА Новости президент Ассоциация туроператоров и турагентов республики Карине Давоян.
"У нас есть потенциал – соответствующие гостиничные комплексы, достаточное количество туроператоров, которые могут предложить выгодные пакетные туры. У нас есть интересные места отдыха, достопримечательности, и Армения интересует россиян", - сказала Давоян.
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По ее словам, за последние годы крупнейший турпоток в Армению был именно из России. "Вы знаете, чем вызвана такая заинтересованность. Во-первых, нет языкового барьера, и здесь россиян принимают очень добродушно и гостеприимно", - сказала президент ассоциации.
Кроме того, по ее словам, у российских туристов остались хорошие воспоминания об Армении еще с советских времен.
"Для них здесь много знакомых мест, многие помнят дома отдыха, достопримечательности. Для россиян Армения не является незнакомой страной, остались родственные чувства… Конечно, многие летом предпочитают отдыхать на море, но нам есть что предложить туристам", - отметила Давоян.
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Ранее ректор Российской международной академии туризма (РМАТ) Евгений Трофимов заявил журналистам в Ереване, что в Армению едут отдыхать чуть более 500 тысяч российских туристов в год. По его словам, это мало для двусторонних контактов, "должно приезжать 1-1,5 миллиона".
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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ТуризмПротесты в ГрузииНовости - ТуризмРоссияАрменияВ мире
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