МИД осудил отказ США принять заявление о недопустимости ядерной войны

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отсутствие согласия США на принятие совместного с РФ заявления о недопустимости ядерной войны красноречиво говорит об американских намерениях, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

В МИД РФ отмечают, что обратили внимание на появившиеся в СМИ на высказывания зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Пола Селвы, который попытался обосновать планы по оснащению баллистических ракет подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности "мифической угрозой" нанесения РФ ядерного удара по территории США.

"Ещё в октябре прошлого года Россия передала США проект совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности. Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что подобные заявления официальных лиц США явно призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру.

В этой связи Москва порекомендовала Вашингтону вспомнить о том, что обладание ядерным потенциалом накладывает особую ответственность.