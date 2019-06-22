В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил представитель регионального Минздрава.
Авария произошла в субботу примерно в 13:40 мск на трассе Р-215 около села Люксембург. Там перевернулся микроавтобус, который ездит по маршруту Махачкала — Кизляр.
"Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.