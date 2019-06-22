Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T16:53Z
https://ria.ru/20190622/1555816948.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

Вчера, 16:53
1345
МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил представитель регионального Минздрава.
Авария произошла в субботу примерно в 13:40 мск на трассе Р-215 около села Люксембург. Там перевернулся микроавтобус, который ездит по маршруту Махачкала — Кизляр.
ДТП на 1080 км трассы Р255 Сибирь с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. 22 июня 2019
Вчера, 13:51
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП
"Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
101500
Обсудить 0
ДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
В Дагестане сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков: кадры с места событий
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
ДТП на 1080 км трассы Р255 Сибирь с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. 22 июня 2019
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния