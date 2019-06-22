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РИА Новости

В мэрии рассказали о состоянии девочек, найденных в квартире в Москве

Вчера, 16:51
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Социальные навыки и развитие двух девочек, которых нашли в непригодной для проживания столичной квартире, соответствуют возрасту, с ними работают сотрудники соцзащиты и психологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал РИА Новости, что семья с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки. Также он рассказал, что во время визитов работников соцзащиты родители проявляли агрессию. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что держит на контроле ситуацию с детьми.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 14:05
Кузнецова контролирует ситуацию с детьми, найденными в квартире в Москве
"Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет. Во время беседы с психологом дети вели себя спокойно, доброжелательно, улыбались и шутили", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе беседы с психологом старшая девочка сказала, что чувствует себя хорошо, назвала свое имя, возраст. По словам ребенка, в школу она не ходит, так как у нее каникулы, но очень хочет, потому что у нее уже есть большой рюкзак. "С младшим ребенком специалистами проведена игровая беседа, в ходе которой ребенок рассказал, что любит фрукты, ягоды и соки, ей нравится играть с папой в шахматы", - добавили в соцзащите.
Уточняется, что на сегодняшний день работникам соцзащиты удалось установить контакт с семьей, работа с ними будет продолжена, им окажут всю необходимую помощь.
"Оказана помощь в наведении порядка в квартире, предложена адресная социальная помощь и психологическая поддержка. Специалисты сделают все возможное, чтобы помочь семье в создании условий для нормального воспитания и развития детей", - заключили в пресс-службе.
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