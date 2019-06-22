В мэрии рассказали о состоянии девочек, найденных в квартире в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Социальные навыки и развитие двух девочек, которых нашли в непригодной для проживания столичной квартире, соответствуют возрасту, с ними работают сотрудники соцзащиты и психологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал РИА Новости, что семья с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки. Также он рассказал, что во время визитов работников соцзащиты родители проявляли агрессию. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что держит на контроле ситуацию с детьми.

"Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет. Во время беседы с психологом дети вели себя спокойно, доброжелательно, улыбались и шутили", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе беседы с психологом старшая девочка сказала, что чувствует себя хорошо, назвала свое имя, возраст. По словам ребенка, в школу она не ходит, так как у нее каникулы, но очень хочет, потому что у нее уже есть большой рюкзак. "С младшим ребенком специалистами проведена игровая беседа, в ходе которой ребенок рассказал, что любит фрукты, ягоды и соки, ей нравится играть с папой в шахматы", - добавили в соцзащите.

Уточняется, что на сегодняшний день работникам соцзащиты удалось установить контакт с семьей, работа с ними будет продолжена, им окажут всю необходимую помощь.