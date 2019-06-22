Секция интересов России в Грузии не получала жалоб по безопасности

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Представитель Секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии заявил об отсутствии жалоб россиян по вопросам безопасности в Грузии.

"Граждане РФ звонят, узнают подробности постановления (об отмене рейсов - ред.), узнают о ситуации в Грузии", - сказал он.

По его словам, "никаких жалоб по безопасности не было".

"Пока таких заявлений не поступало", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.