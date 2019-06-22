В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
"Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. На месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении пожара задействованы 17 единиц спецтехники, более 50 человек личного состава.
По данным МЧС, угрозы жилым домам нет.