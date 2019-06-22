Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T15:43Z
https://ria.ru/20190622/1555815313.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Вчера, 15:43
746
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
"Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения", – говорится в сообщении.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. На месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении пожара задействованы 17 единиц спецтехники, более 50 человек личного состава.
По данным МЧС, угрозы жилым домам нет.
200001
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
В Хабаровске загорелся мебельный цех
РИА
Новости
В Тверской области катер врезался в берег
В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов
Пожар в цеху лакокрасочных материалов по улице Труда в городе Екатеринбурге. 22 июня 2019
В Екатеринбурге площадь пожара в цехе увеличилась до 2,2 тысячи "квадратов"
Лента
новостей
В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров
В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
В Хабаровске ликвидировали пожар в мебельном цехе
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Певец Сергей Пенкин во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково
В Московской области локализовали природный пожар
В Дагестане сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков: кадры с места событий
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния