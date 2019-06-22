Партия Зеленского выдвинула экс-игрока КВН кандидатом на выборы в Раду

КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Украинский актер, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо подтвердил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Донецкой области от партии "Слуга народа" нынешнего президента Владимира Зеленского.

"Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу ("Слуги народа" - ред.) по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать", - сказал Сивохо украинскому " Громадскому ТВ ".

Средства на финансирование предвыборной кампании Сивохо собирает "по друзьям". "Как и все кандидаты, у которых не очень много денег. Сейчас пытаемся собрать что-то, это очень сложная задача, конечно", - отметил актер.

Приоритетом в случае прихода в Раду Сивохо назвал восстановление Донбасса. "Приоритет - это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же "государство в смартфоне", много интересных вещей для меня, даже медицина", - добавил он.