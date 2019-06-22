Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T15:14Z
https://ria.ru/20190622/1555814622.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155581/46/1555814657_0:125:3090:1863_1036x0_80_0_0_016be859af3b26daad3e74f8a2c1a012.jpg
РИА Новости

Партия Зеленского выдвинула экс-игрока КВН кандидатом на выборы в Раду

Вчера, 15:11
2322
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктер Сергей Сивохо
Актер Сергей Сивохо
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Актер Сергей Сивохо. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Украинский актер, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо подтвердил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Донецкой области от партии "Слуга народа" нынешнего президента Владимира Зеленского.
"Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу ("Слуги народа" - ред.) по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать", - сказал Сивохо украинскому "Громадскому ТВ".
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 05:50
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Средства на финансирование предвыборной кампании Сивохо собирает "по друзьям". "Как и все кандидаты, у которых не очень много денег. Сейчас пытаемся собрать что-то, это очень сложная задача, конечно", - отметил актер.
Приоритетом в случае прихода в Раду Сивохо назвал восстановление Донбасса. "Приоритет - это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же "государство в смартфоне", много интересных вещей для меня, даже медицина", - добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Игорь Коломойский
21 июня, 19:47
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
1350014
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДонецкая областьВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Лента
новостей
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Канделаки прокомментировала ситуацию в Грузии
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Администрация Зеленского прокомментировала ситуацию с "Маршем равенства"
Туристическое эмбарго России не будет вечным, считает эксперт
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не хочет, чтобы война стала привычной для следующих поколений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Лента новостейМолния