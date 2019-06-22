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РИА Новости

Порошенко намерен баллотироваться в депутаты ЕП, когда Украина вступит в ЕС

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в депутаты Европарламента, когда Украина станет членом Евросоюза.

"Я всегда говорил, что останусь в политике после президентской каденции. Желательно, чтобы эта деятельность была связана с Европейским парламентом. И чтобы Украина как будущий член Евросоюза дала мне возможность баллотироваться в депутаты Европарламента", - заявил он в эфире телеканала "Украина".

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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЕвропейский парламентЕвросоюзУкраинаВ мире
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