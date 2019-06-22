Порошенко намерен баллотироваться в депутаты ЕП, когда Украина вступит в ЕС

КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в депутаты Европарламента, когда Украина станет членом Евросоюза.
"Я всегда говорил, что останусь в политике после президентской каденции. Желательно, чтобы эта деятельность была связана с Европейским парламентом. И чтобы Украина как будущий член Евросоюза дала мне возможность баллотироваться в депутаты Европарламента", - заявил он в эфире телеканала "Украина".