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РИА Новости

Порошенко прокомментировал заведенные из-за его действий уголовные дела

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что персонально против него на Украине не заведено ни одного уголовного дела.

"Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел. <…> Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту", — заявил пятый президент в эфире телеканала "Украина".

Петр Порошенко
20 июня, 20:16
Политолог оценила последствия вызова Порошенко на допрос в ГБРГосударственное бюро расследований Украины собирается вызвать экс-президента Петра Порошенко на допрос. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала это сообщение.
Он отметил, что одно дело касается военных действий в Донбассе, второе было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы в Азовское море к Мариуполю.

"Третий факт — обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может, наоборот: ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем на 40 миллиардов долларов", — отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко опроверг информацию о продаже украинской газотранспортной системы (ГТС). "Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменении собственности ГТС — точно ложь и точно не соответствует действительности", — подчеркнул он.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныПетр ПорошенкоВ мире
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