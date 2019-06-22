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РИА Новости
Культура

Фильм "Дылда" получил гран-при кинофестиваля "Зеркало"

Вчера, 12:15
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.
Ранее лента была представлена в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале и получила приз за лучшую режиссуру. В российский прокат фильм "Дылда" вышел 20 июня.
Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.
Лучшим режиссером жюри признало Бенджамина Найштата за фильм "Красный" (Аргентина – Франция – Нидерланды – Бразилия – Германия).
Приз "За цельную и пронзительную игру актеров" получил французский фильм "Бумажные флаги" Натана Амбросиони.
Приз с формулировкой "За уникальный авторский взгляд" вручили режиссеру Эльмару Иманову за картину "Конец сезона" (Азербайджан – Германия - Грузия).
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КультураКино и сериалыНовости культурыКантемир БалаговЛенинградКсения КутеповаМоскваСанкт-Петербург
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