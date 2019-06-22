Фильм "Дылда" получил гран-при кинофестиваля "Зеркало"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.

Ранее лента была представлена в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале и получила приз за лучшую режиссуру. В российский прокат фильм "Дылда" вышел 20 июня.

Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Лучшим режиссером жюри признало Бенджамина Найштата за фильм "Красный" (Аргентина – Франция – Нидерланды – Бразилия – Германия).

Приз "За цельную и пронзительную игру актеров" получил французский фильм "Бумажные флаги" Натана Амбросиони.