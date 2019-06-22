Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. Архивное фото

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отказ российских туристов ехать в Грузию негативно скажется на экономике этой страны, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"Мы - лидеры по туризму в Грузию. Более полумиллиона туристов в год. Основные потребители многих видов грузинской продукции", - отметил сенатор. Он напомнил, что огромная диаспора грузин проживает в России.

"Отказ наших туристов ехать в Грузию, конечно, очень серьёзно скажется на экономике страны. Она должна очнуться и дать отпор своим радикалам. Иначе неизбежна дальнейшая деградация власти", - сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.