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РИА Новости
Взрывы на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП

09:15
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© AFP 2019 / Jewel SamadВоенный на улице Коломбо, Шри-Ланка
Военный на улице Коломбо, Шри-Ланка
© AFP 2019 / Jewel Samad
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Канцелярия президента распространила декларацию, подписанную главой государства. Документ вступил в силу 22 июня.
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Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. В конце мая действие этих мер было продлено. Президент Шри-Ланки заявлял, что не планирует в июне вновь продлевать режим чрезвычайного положения.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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