Запущенный в мае спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", выведенный на орбиту в конце мая, начал работать по целевому назначению, сообщил в субботу информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.

На сайте центра отмечается, что спутник "Глонасс-М" с системным номером 758 введен в эксплуатацию 22 июня.

Он сменил аппарат с номером 723, который был запущен в 2007 году и проработал в 1,5 раза больше гарантийного ресурса. 19 июня спутник был переведен в орбитальный резерв.