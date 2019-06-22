В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятен, но все же возможен, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".
В документе отмечается, что в Прибалтику необходимо отправить еще больше американских войск, поскольку, по мнению автора доклада, балтийские республики могут стать для Москвы "способом разрушить архитектуру безопасности Европы".
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"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания альянса в Прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия", — пишет автор документа.
Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Западные политики, в том числе высокопоставленные представители НАТО, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.