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РИА Новости

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

06:36
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© Flickr / The U.S. ArmyСолдаты США в Латвии
Солдаты США в Латвии
© Flickr / The U.S. Army
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятен, но все же возможен, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".
В документе отмечается, что в Прибалтику необходимо отправить еще больше американских войск, поскольку, по мнению автора доклада, балтийские республики могут стать для Москвы "способом разрушить архитектуру безопасности Европы".
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"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания альянса в Прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия", — пишет автор документа.
Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Западные политики, в том числе высокопоставленные представители НАТО, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
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НАТОЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Все вероятные конфликты уже давно разобраны поминутно, рассчитаны возможные потери до долей процента... и, что более ценно, шансы выживаемости того, кто очень хочет начать конфликт! И именно в результате этих расчетов кровавый амер-ский режим еще и не напал на нас! А Прибалтика там вообще ни причем, впрочем как и остальная Европа... Это очередная страшилка с целью выбить бабла и не более.
22 июня, 06:48
Дмитрий
104212122
Тенденция хорошая . Пусть все силы нато сосредоточат в прибалтике . Ближе цель - точнее попадание!
22 июня, 07:09
llitsukov
103221105
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