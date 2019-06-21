Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T05:58Z
https://ria.ru/20190621/1555768270.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155569/07/1555690739_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_0af6e2e42022fe29889d8435617ae758.jpg
РИА Новости

В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России

Вчера, 05:58
13969
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы. С соответствующим законопроектом выступил конгрессмен Элиот Энгель, пишет RT.
В документе говорится, что многие союзники США по альянсу продолжают пользоваться советскими вооружениями, что вынуждает их покупать у Москвы запчасти к этой технике, а финансовых возможностей для приобретения нового военного оборудования у этих стран нет.
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
20 июня, 03:50
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Отмечается, что это негативно сказывается на их взаимодействии с американской техникой и создает трудности для военных.
Также говорится, что США должны помочь союзникам по альянсу из-за возвращения "агрессивной" России.
В законопроекте упоминаются страны, вступившие в НАТО после 1 марта 1999 года: Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.
Если законопроект одобрят, кредит будет предоставляться на срок не более 12 лет. Причем финансовая поддержка будет выделяться только после подтверждения госсекретаря США, что конкретный член альянса намерен повысить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также разделяет "демократические ценности".
10334531751
Обсудить 13
НАТОРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И заметьте, кредиты не на развитие промышленности, сельского хозяйства , инфраструктуры и культуры. Кредиты - НА ОРУЖИЕ. Вряд ли это "заёмщикам" поможет, но заинтересованные структуры деньги освоят.
21 июня, 07:00
lizander_57 Лизандер
3230001
А я всё думаю, когда же американцы вспомнят, что постсоветские страны всё ещё не охвачены поставками их оружия и пользуют советское старьё. Дождались светлых дней! Теперь уж точно, им ни куда не деться, от полной этой эээ... ну в общем демократии, по американски.
21 июня, 06:20
CCicicipi
2930000
Рекомендуем
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
РИА
Новости
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Депутат Рады обвинил "патриотов" в "продаже Крыма"
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Стетоскоп
Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин. Архивное фото
США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
Американский болельщик на гонках
В США нашли способ возродить империю. Это по-настоящему опасно
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Лента новостейМолния