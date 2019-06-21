В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы. С соответствующим законопроектом выступил конгрессмен Элиот Энгель, пишет В конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы. С соответствующим законопроектом выступил конгрессмен Элиот Энгель, пишет RT

В документе говорится, что многие союзники США по альянсу продолжают пользоваться советскими вооружениями, что вынуждает их покупать у Москвы запчасти к этой технике, а финансовых возможностей для приобретения нового военного оборудования у этих стран нет.

Отмечается, что это негативно сказывается на их взаимодействии с американской техникой и создает трудности для военных.

Также говорится, что США должны помочь союзникам по альянсу из-за возвращения "агрессивной" России.

В законопроекте упоминаются страны, вступившие в НАТО после 1 марта 1999 года: Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.