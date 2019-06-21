В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы. С соответствующим законопроектом выступил конгрессмен Элиот Энгель, пишет RT.
В документе говорится, что многие союзники США по альянсу продолжают пользоваться советскими вооружениями, что вынуждает их покупать у Москвы запчасти к этой технике, а финансовых возможностей для приобретения нового военного оборудования у этих стран нет.
Отмечается, что это негативно сказывается на их взаимодействии с американской техникой и создает трудности для военных.
Также говорится, что США должны помочь союзникам по альянсу из-за возвращения "агрессивной" России.
В законопроекте упоминаются страны, вступившие в НАТО после 1 марта 1999 года: Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.
Если законопроект одобрят, кредит будет предоставляться на срок не более 12 лет. Причем финансовая поддержка будет выделяться только после подтверждения госсекретаря США, что конкретный член альянса намерен повысить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также разделяет "демократические ценности".