Кравчук назвал проблему команды Зеленского

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканалараскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции.

"Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору", — сказал экс-президент, добавив, что нельзя позволять подчиненным высказываться "от себя".

Он отметил, что в его администрации было все иначе: с народом могли общаться только он сам и его пресс-секретарь.

"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", — считает Кравчук.

При этом, добавил он, во время правления и Порошенко, и Кучмы складывалась такая же ситуация, как и в команде Зеленского.