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РИА Новости

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

05:50
85285
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции.
"Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору", — сказал экс-президент, добавив, что нельзя позволять подчиненным высказываться "от себя".
Он отметил, что в его администрации было все иначе: с народом могли общаться только он сам и его пресс-секретарь.
"Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить", — считает Кравчук.
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При этом, добавил он, во время правления и Порошенко, и Кучмы складывалась такая же ситуация, как и в команде Зеленского.
Кроме того, бывший президент раскритиковал слова нынешнего о том, что в здании администрации "трудно работать". На это Кравчук посоветовал Зеленскому отправиться в шахту.
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Популярные комментарии
"Это просто недоразумение..." дальше можно не продолжать,ибо незалэжная и есть-недоразумение
22 июня, 05:58
LLLimon Limonov
3550003
Ну, это дело поправимое. Научатся скакать строем, выучат общие речёвки, запишутся в хор. Хоровое пение, оно сплачивает. Вот и будет команда, крепкая - как огурец.
22 июня, 07:35
lizander_57 Лизандер
1110002
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