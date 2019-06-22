Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T03:50Z
https://ria.ru/20190622/1555808159.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_0:0:4001:2250_1036x0_80_0_0_068d80f7a16468a13b561c710f8ea7ab.jpg
РИА Новости

Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР

03:50
1276
© AP Photo / Ju Peng/XinhuaЛидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином. Архивное фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином. Архивное фото
© AP Photo / Ju Peng/Xinhua
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин за пять встреч достигли консенсуса по важным вопросам и укрепили доверие, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Председатель КНР Си Цзиньпин 21 июня завершил свой первый государственный визит в КНДР в качестве главы государства.
"Ким Чен Ын и Си Цзиньпин указали на тот факт, что за пять раундов встреч чуть более, чем за один год, они выстроили глубокое общение и провели прекрасные, полезные переговоры, чтобы углубить взаимопонимание, достигли консенсуса по важным вопросам, углубили дружеское доверие и выразили свое желание продвигать вперед и прославлять дружеские отношения между двумя сторонами и двумя странами в будущем, несмотря на ситуацию в мире", - пишет агентство.
По данным агентства, лидеры стран обсудили важные вопросы внутренней и внешней политики своих государств, а также обменялись конструктивными точками зрения по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
18 июня, 12:31
В Китае призвали не связывать визит Си Цзиньпина в КНДР и встречу с Трампом
"Руководители обеих стран продолжили обсуждать череду планов по укреплению сотрудничества", - говорится в сообщении агентства.
Си Цзиньпин посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера. Последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.
При этом северокорейский лидер менее чем за год четыре раза успел посетить Китай, первый его визит состоялся 25-28 марта прошлого года, а последний – в январе этого. В ходе последнего визита Ким Чен Ын передал Си Цзиньпину приглашение посетить Северную Корею. Согласно данным ЦТАК, китайский лидер его принял. Почти полгода в СМИ появлялись различные догадки о том, когда же китайский лидер отправится в КНДР, однако официальный Пекин никаких сведений о подготовке встречи не предоставлял.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России России Сергеем Лавровым в Сочи
13 мая, 17:00
В Китае рассказали, что тормозит урегулирование на Корейском полуострове
1800211
Обсудить 0
Ким Чен ЫнСи ЦзиньпинКитайКНДРВ мире
Рекомендуем
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
РИА
Новости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Лента
новостей
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Памятник Брестская крепость - герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Припять. Архивное фото
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Рыбинское водохранилище. Архивное фото
В Госдуме призвали вологодские власти перенести место строительства ЦБК
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
Автомобильный завод ПАО КАМАЗ. Архивное фото
"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Тушение пожара в трехэтажном жилом доме в городе Сатка Челябинской области. 22 июня 2019
В Челябинской области локализовали пожар в трехэтажном жилом доме
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Российский флаг над Курилами не будет спущен, заявил Путин
11:29Джейк Джилленхол прокомментировал съемки в новом фильме о "Человеке-пауке"
11:26Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
Лента новостейМолния