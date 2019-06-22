Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин за пять встреч достигли консенсуса по важным вопросам и укрепили доверие, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 июня завершил свой первый государственный визит в КНДР в качестве главы государства.

"Ким Чен Ын и Си Цзиньпин указали на тот факт, что за пять раундов встреч чуть более, чем за один год, они выстроили глубокое общение и провели прекрасные, полезные переговоры, чтобы углубить взаимопонимание, достигли консенсуса по важным вопросам, углубили дружеское доверие и выразили свое желание продвигать вперед и прославлять дружеские отношения между двумя сторонами и двумя странами в будущем, несмотря на ситуацию в мире", - пишет агентство.

По данным агентства, лидеры стран обсудили важные вопросы внутренней и внешней политики своих государств, а также обменялись конструктивными точками зрения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Руководители обеих стран продолжили обсуждать череду планов по укреплению сотрудничества", - говорится в сообщении агентства.

Си Цзиньпин посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера. Последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.