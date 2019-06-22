Исследование показало, сколько украинцев используют русский язык

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинцы в повседневной жизни в равной степени предпочитают пользоваться как русским, так и украинским языком. Об этом свидетельствует исследование компании Украинцы в повседневной жизни в равной степени предпочитают пользоваться как русским, так и украинским языком. Об этом свидетельствует исследование компании TNS

Согласно исследованию, в кругу семьи одинаковое число украинцев используют как русский, так и украинский язык (по 49 процентов респондентов).

Однако украинский язык преобладает в сфере формального общения, в частности, им чаще пользуются на работе (48 против 47 процентов) и в учебных заведениях (53 против 30 процентов).

При этом русским языком чаще пользуются в неформальном общении, в частности, при общении с друзьями (52 против 44 процентов), а также при общении в Интернете (56 против 36 процентов).

Тем не менее, подавляющее большинство украинцев (63 процента) заявили, что украинский язык для них является родным, однако это не мешает им говорить и на русском. При этом большинство респондентов оценили свое знание этих языков на уровне выше среднего (средняя оценка 7,4 для обоих языков).

Кроме того, в исследовании отмечается, что украинский язык чаще используют на западе и в центре страны, а также в малых населенных пунктах, а русский язык является основным на востоке и юге, а также в крупных городах.

Верховная рада в апреле приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".