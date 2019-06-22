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РИА Новости

Исследование показало, сколько украинцев используют русский язык

02:42
10418
© РИА Новости / Константин ЧалабовУченик на уроке чтения
Ученик на уроке чтения
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинцы в повседневной жизни в равной степени предпочитают пользоваться как русским, так и украинским языком. Об этом свидетельствует исследование компании TNS.
Согласно исследованию, в кругу семьи одинаковое число украинцев используют как русский, так и украинский язык (по 49 процентов респондентов).
17 марта, 02:38
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Однако украинский язык преобладает в сфере формального общения, в частности, им чаще пользуются на работе (48 против 47 процентов) и в учебных заведениях (53 против 30 процентов).
При этом русским языком чаще пользуются в неформальном общении, в частности, при общении с друзьями (52 против 44 процентов), а также при общении в Интернете (56 против 36 процентов).
Тем не менее, подавляющее большинство украинцев (63 процента) заявили, что украинский язык для них является родным, однако это не мешает им говорить и на русском. При этом большинство респондентов оценили свое знание этих языков на уровне выше среднего (средняя оценка 7,4 для обоих языков).
Кроме того, в исследовании отмечается, что украинский язык чаще используют на западе и в центре страны, а также в малых населенных пунктах, а русский язык является основным на востоке и юге, а также в крупных городах.
Верховная рада в апреле приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Эта норма распространяется и на органы госвласти, и на социальные учреждения, такие, как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания.
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Популярные комментарии
Короче мовь - язык деревенщины и нациков. Собственно, этот суррогат и языком сложно назвать, просто набор слов из разных языков, своего там практически нет.
22 июня, 05:03
loddur
2200000
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