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РИА Новости

Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС

02:06
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© Flickr / NASA HQ PHOTOПилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
© Flickr / NASA HQ PHOTO
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) американского беспилотного корабля Starliner перенесен с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого - с 1 на 30 ноября, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.
"По новому плану старт первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 сентября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, первый Starliner с экипажем полетит 30 ноября. В его экипаж войдут астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
Корабли Starliner будут запускаться ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО Энергомаш.
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StarlinerМеждународная космическая станцияThe Boeing CompanyСШАРИА Наука
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