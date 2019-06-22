Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) американского беспилотного корабля Starliner перенесен с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого - с 1 на 30 ноября, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.

"По новому плану старт первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 сентября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первый Starliner с экипажем полетит 30 ноября. В его экипаж войдут астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.