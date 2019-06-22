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РИА Новости

Вице-премьер Украины допустил новый "языковой майдан"

02:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может начаться "языковой майдан" в случае, если депутаты от оппозиции оспорят закон о государственном языке.
До этого 51 народный депутат обратился в Конституционный суд с запросом признать противоречащим основному закону закрепление украинского языка государственным, поскольку статьи закона, по их мнению, нарушают права граждан на использование родного языка.
Конституционный суд Украины
4 июня, 12:34
Партия Бойко подготовила обращение в КС Украины для отмены закона о языке
Кириленко назвал инициативу депутатов "ожидаемым событием". "Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан", — написал он в Twitter.
При этом тех, кто обратился в КС, он назвал "пятой колонной".

Закон о госязыке

Верховная рада в апреле приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Эта норма распространяется и на органы госвласти, и на социальные учреждения, такие, как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания.
Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".
После того как закон был принят, оппозиция внесла постановление о его отмене. Она настаивала на том, что при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само это решение не отвечает конституции. Однако парламент отказался отменять закон.
В МИД России обвинили Украину в том, что она использует языковой вопрос в политических целях. Кроме того, Москва заявила, что закон был принят "беспринципными политическими деятелями" с многочисленными процедурными нарушениями.
31 мая, 11:52
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВячеслав КириленкоУкраинаВ мире
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