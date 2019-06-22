Вице-премьер Украины допустил новый "языковой майдан"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может начаться "языковой майдан" в случае, если депутаты от оппозиции оспорят закон о государственном языке.

До этого 51 народный депутат обратился в Конституционный суд с запросом признать противоречащим основному закону закрепление украинского языка государственным, поскольку статьи закона, по их мнению, нарушают права граждан на использование родного языка.

Кириленко назвал инициативу депутатов "ожидаемым событием". "Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан", — написал он в Twitter.

При этом тех, кто обратился в КС, он назвал "пятой колонной".

Закон о госязыке

Верховная рада в апреле приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Эта норма распространяется и на органы госвласти, и на социальные учреждения, такие, как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания.

Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".

После того как закон был принят, оппозиция внесла постановление о его отмене. Она настаивала на том, что при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само это решение не отвечает конституции. Однако парламент отказался отменять закон.