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РИА Новости

Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне

01:47
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Необходимо отстаивать историческую правду Второй мировой войны, фальсификаторы истории, желающие переложить ответственность за начало войны на Советский Союз, заинтересованы в обсуждении возможности нового вооружённого конфликта с Россией, написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ в субботу, в День памяти и скорби.
"Отстаивание исторической правды имеет тем большее значение, что на протяжении нескольких десятилетий определёнными кругами предпринимаются попытки переписывания предыстории и истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, пересмотра их итогов", - отметила спикер.
По ее словам, цель этих попыток – лишить нашу страну статуса государства–победителя со всеми вытекающими из этого правовыми и моральными последствиями, рассорить народы, ослабить силу и влияние современной России, вытолкнуть нас на политическую, экономическую, социальную периферию.
"Основополагающая идея фальсификаторов – перевалить ответственность за развязывание мировой войны, за тяготы, лишения, разрушения, которые она причинила, и на Советский Союз. То есть фактически поставить его на одну доску с гитлеровской Германией", - добавила она. Еще не так давно подобные идеи казались просто невозможными. Подобные утверждения не имеют ничего общего с исторической правдой. Они идут вразрез с выводами Нюрнбергского процесса, отметила сенатор.
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Более того, "ставить знак равенства между СССР и фашистской Германией – значит проявлять неуважение, кощунство по отношению к тем, кто отдал жизнь в борьбе с человеконенавистнической идеологией и политикой нацистов, перечеркивать подвиг советских воинов, сокрушивших военную машину нацизма", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер отметила, что вторая мировая война – детище Гитлера. "Но ответственность за нее лежит и на тех политиках, государственных деятелях Англии, Франции, Польши, которые отвергали предложения Советского Союза о совместных действиях против захватнической политики Третьего рейха, которая отчетливо проявлялась в 30-е годы. Все дальнейшие шаги советского руководства объяснимы: они были направлены на укрепление безопасности своей страны", - сказала парламентарий.
Матвиенко напомнила, что 1 сентября исполнится 80 лет со дня начала Второй мировой войны. "Больно и тревожно видеть, что в целом ряде стран её уроки многими политиками, государственными деятелями не усвоены. В том числе и в государствах Восточной Европы, подвергшихся гитлеровскому нашествию", - подчеркнула спикер.
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Героизация нацизма, его пособников, снос памятников советским воинам-освободителям, разжигание русофобии. Идёт настойчивая работа по перекодированию сознания людей, в первую очередь, молодых поколений. Им навязываются ложные представления о важнейших событиях новейшей истории, включая роль Советского Союза, Красной армии в борьбе с фашизмом, привела пример законодатель. Матвиенко полагает, что делается это для того, чтобы в публичном пространстве хладнокровно обсуждать моральную допустимость и военную целесообразность "нового вооружённого конфликта с Россией".
"Можно было бы, конечно, не обращать на всё это большого внимания. Наша совесть чиста: никакое другое государство в мире не сделало столько для победы над самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалось человечество, сколько сделал Советский Союз. И немалая часть международного сообщества это знает, должным образом оценивает", - заключила сенатор.
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Вторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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