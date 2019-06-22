Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Необходимо отстаивать историческую правду Второй мировой войны, фальсификаторы истории, желающие переложить ответственность за начало войны на Советский Союз, заинтересованы в обсуждении возможности нового вооружённого конфликта с Россией, написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на Необходимо отстаивать историческую правду Второй мировой войны, фальсификаторы истории, желающие переложить ответственность за начало войны на Советский Союз, заинтересованы в обсуждении возможности нового вооружённого конфликта с Россией, написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ в субботу, в День памяти и скорби

"Отстаивание исторической правды имеет тем большее значение, что на протяжении нескольких десятилетий определёнными кругами предпринимаются попытки переписывания предыстории и истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, пересмотра их итогов", - отметила спикер.

По ее словам, цель этих попыток – лишить нашу страну статуса государства–победителя со всеми вытекающими из этого правовыми и моральными последствиями, рассорить народы, ослабить силу и влияние современной России, вытолкнуть нас на политическую, экономическую, социальную периферию.

"Основополагающая идея фальсификаторов – перевалить ответственность за развязывание мировой войны, за тяготы, лишения, разрушения, которые она причинила, и на Советский Союз. То есть фактически поставить его на одну доску с гитлеровской Германией", - добавила она. Еще не так давно подобные идеи казались просто невозможными. Подобные утверждения не имеют ничего общего с исторической правдой. Они идут вразрез с выводами Нюрнбергского процесса, отметила сенатор.

Более того, "ставить знак равенства между СССР и фашистской Германией – значит проявлять неуважение, кощунство по отношению к тем, кто отдал жизнь в борьбе с человеконенавистнической идеологией и политикой нацистов, перечеркивать подвиг советских воинов, сокрушивших военную машину нацизма", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер отметила, что вторая мировая война – детище Гитлера. "Но ответственность за нее лежит и на тех политиках, государственных деятелях Англии, Франции, Польши, которые отвергали предложения Советского Союза о совместных действиях против захватнической политики Третьего рейха, которая отчетливо проявлялась в 30-е годы. Все дальнейшие шаги советского руководства объяснимы: они были направлены на укрепление безопасности своей страны", - сказала парламентарий.

Матвиенко напомнила, что 1 сентября исполнится 80 лет со дня начала Второй мировой войны. "Больно и тревожно видеть, что в целом ряде стран её уроки многими политиками, государственными деятелями не усвоены. В том числе и в государствах Восточной Европы, подвергшихся гитлеровскому нашествию", - подчеркнула спикер.

Героизация нацизма, его пособников, снос памятников советским воинам-освободителям, разжигание русофобии. Идёт настойчивая работа по перекодированию сознания людей, в первую очередь, молодых поколений. Им навязываются ложные представления о важнейших событиях новейшей истории, включая роль Советского Союза, Красной армии в борьбе с фашизмом, привела пример законодатель. Матвиенко полагает, что делается это для того, чтобы в публичном пространстве хладнокровно обсуждать моральную допустимость и военную целесообразность "нового вооружённого конфликта с Россией".