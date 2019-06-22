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РИА Новости
Культура

Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции

01:17
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© AP Photo / Lewis JolyВыступление президента Франции Эммануэля Макрона и британского музыканта Элтон Джона в Париже. 21 июня 2019
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона и британского музыканта Элтон Джона в Париже. 21 июня 2019
© AP Photo / Lewis Joly
Выступление президента Франции Эммануэля Макрона и британского музыканта Элтон Джона в Париже. 21 июня 2019
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил британского музыканта Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции.
Президент Франции и британский музыкант вышли во двор перед Елисейским дворцом, Орден почетного легиона был закреплен на пиджаке Элтона Джона. Видео их выступления было опубликовано в микроблоге Макрона в Twitter.
"У меня очень большая любовная связь с Францией. У меня здесь есть дом, я всегда любил приезжать сюда, я люблю французскую культуру, французский стиль жизни и французский народ. И так как я музыкант, получение этой награды в день музыкального фестиваля делает его еще более особенным (для меня - ред.)", - сказал музыкант.
"Как и музыка, борьба против СПИДа является моей страстью в течение многих-многих лет. И как музыка, эта борьба напоминает мне каждый день о необычайной силе человеческого духа... Этот волшебный человеческий дух я буду нести с собой по жизни, будучи гордым членом почетного легиона", - добавил Элтон Джон.
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Макрон также выступил с призывом бороться со СПИДом, продолжать финансирование исследований и лечения, чтобы было возможно помогать каждому человеку. Он добавил, что сегодня получил награду "тот, кто создал уникальный фонд, который собрал более 450 миллионов евро для борьбы со СПИДом".
"Пять лет назад Франция с другими странами внесла свой вклад в создание международного фонда для борьбы именно со СПИДОм, туберкулезом и малярией, потому что везде в мире СПИД, туберкулез и малярия поражают миллионы людей", - заявил Макрон.
Он добавил, что "благодаря участию международного сообщества удалось спасти, оказать помощь 27 миллионам людей". Макрон отметил, что в течение следующих трех лет необходимо спасти 16 миллионов человек по всему миру от этих заболеваний. Президент также подчеркнул необходимость собрать более 13 миллиардов евро в течение 110 дней до саммита, который пройдет в Лионе.
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