Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил британского музыканта Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции.

Президент Франции и британский музыкант вышли во двор перед Елисейским дворцом, Орден почетного легиона был закреплен на пиджаке Элтона Джона. Видео их выступления было опубликовано в микроблоге Макрона в Twitter.

I need your help to save 16 million lives. Join in, I’m counting on you. pic.twitter.com/AAYRfuD0J4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 июня 2019 г.

"У меня очень большая любовная связь с Францией. У меня здесь есть дом, я всегда любил приезжать сюда, я люблю французскую культуру, французский стиль жизни и французский народ. И так как я музыкант, получение этой награды в день музыкального фестиваля делает его еще более особенным (для меня - ред.)", - сказал музыкант.

"Как и музыка, борьба против СПИДа является моей страстью в течение многих-многих лет. И как музыка, эта борьба напоминает мне каждый день о необычайной силе человеческого духа... Этот волшебный человеческий дух я буду нести с собой по жизни, будучи гордым членом почетного легиона", - добавил Элтон Джон.

Макрон также выступил с призывом бороться со СПИДом, продолжать финансирование исследований и лечения, чтобы было возможно помогать каждому человеку. Он добавил, что сегодня получил награду "тот, кто создал уникальный фонд, который собрал более 450 миллионов евро для борьбы со СПИДом".

"Пять лет назад Франция с другими странами внесла свой вклад в создание международного фонда для борьбы именно со СПИДОм, туберкулезом и малярией, потому что везде в мире СПИД, туберкулез и малярия поражают миллионы людей", - заявил Макрон.