В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя запрет на полеты в Грузию, заявил, что это не наказание Грузии, Россия занимается исключительно безопасностью своих граждан.

"Думаю, что этот запрет не следует воспринимать как некое наказание Грузии... мы же будем заниматься исключительно безопасностью российских граждан", - написал он в Facebook

Клинцевич добавил, что "не в правилах России кого-то казнить или миловать, и вообще санкции – не наш метод", просто стало очевидно, что в Грузии не могут обеспечить безопасность россиян.

Неизбежные серьезные экономические потери - это проблемы Грузии, заявил сенатор. "Неизбежные серьезные потери грузинской экономики из-за отсутствия российских туристов в самый разгар сезона – это сугубо ваши проблемы", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.