Депутат Рады пожаловался на иностранное финансирование геев на Украине

"Я обращался в суд именно потому, что хотел избежать насилия, потому что большинство украинцев негативно относятся к проведению "КиевПрайда". Самое главное, что это не про марш равенства, а про внешнее управление и про дискриминацию тех, чьи дети должны будут это завтра смотреть и обсуждать, дискриминация большинства меньшинством. И самый главный вопрос к представителям ЛГБТ: на чьи деньги вы живете? Сколько денег из-за рубежа в виде иностранных грантов получили организаторы "КиевПрайда"? Я хочу, чтобы все украинцы понимали, что все финансирование ЛГБТ-маршей иностранное", — заключил депутат.