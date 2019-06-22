Депутат Рады пожаловался на иностранное финансирование геев на Украине

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представители ЛГБТ финансируются из-за рубежа, а гей-парады в Киеве являются дискриминацией большинства, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.
Политик признался, что обращался в административный суд столицы с иском против гей-парада, который должен состояться в воскресенье.
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"Я обращался в суд именно потому, что хотел избежать насилия, потому что большинство украинцев негативно относятся к проведению "КиевПрайда". Самое главное, что это не про марш равенства, а про внешнее управление и про дискриминацию тех, чьи дети должны будут это завтра смотреть и обсуждать, дискриминация большинства меньшинством. И самый главный вопрос к представителям ЛГБТ: на чьи деньги вы живете? Сколько денег из-за рубежа в виде иностранных грантов получили организаторы "КиевПрайда"? Я хочу, чтобы все украинцы понимали, что все финансирование ЛГБТ-маршей иностранное", — заключил депутат.
Ранее Мосийчук заявил, что марш ЛГБТ-сообществ в центре столицы "противоречит христианской морали, травмирует психику украинских детей и оскорбляет всех украинцев", а судебный запрет гей-парада не только бы "морально защитил маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов", но и защитил бы их самих от "разъяренных традиционалистов".
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